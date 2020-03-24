Trabzonspor yenilgiyi unuttu

Trabzonspor'un bileği 11 maçtır bükülmüyor... Karadeniz devi son olarak 16 Aralık 2019’da sahasında Denizlispor’a mağlup olmuştu. O tarihten bu yana Süper Lig’de çıktığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Süper Lig'e koronavirüs sebebiyle ara verildi. Bordo-mavililer, ligde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım. Trabzonspor son olarak 16 Aralık 2019 tarihinde Şenol Güneş Stadı'nda Denizlispor'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Karadeniz temsilcisi o tarihten bu yana Süper Lig'de 11 karşılaşmaya çıktı. Hiç yenilgi tatmadı. Bu dönemde 8 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 mücadeleden beraberlikle çıktı. Bu müthiş serisiyle Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

31 GOL ATTI 11 GOL YEDİ

Trabzonspor geride kalan 26 haftada averajı artı 31. karadeniz temsilcisi 11 maç kaybetmediği süreçte rakip fileleri 31 defa sarstı. kalesinde 11 gol gördü. artı 31'lik averajının 20 gollük dilimi de karadeniz fırtınası'nın namağlup dönemine denk geliyor. bordo-mavililerin ardından süper lig'de en uzun yenilmezlik serisi 10 maçla galatasaray'a ait. sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. bu iki ekibi antalyaspor takip ediyor. akdeniz ekibi 8 maçtır kaybetmiyor. 4 galibiyet, 4 beraberlikleri var.



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