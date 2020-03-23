23 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hosseini’nin aklı İran’da

Hosseini’nin aklı İran’da
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Fırtına'nın İranlı futbolcusu Majid Hosseini, koronavirüs sebebiyle dışarı çıkmazken ülkesini kötü etkileyen bu salgın sebebiyle telefonu elinden düşürmüyor.

Fırtına'nın İranlı futbolcusu Majid Hosseini, koronavirüs sebebiyle dışarı çıkmazken ülkesini kötü etkileyen bu salgın sebebiyle telefonu elinden düşürmüyor. 23 yaşındaki stoper sık sık ülkesindeki akrabalarını arayarak son bilgileri alıyor. Hosseini İran'daki tanıdıklarına da evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

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