Trabzonspor'dan Nakamba harekatı

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken, Obi Mikel'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyuncu havuzundaki isimler de taranıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken, Obi Mikel'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyuncu havuzundaki isimler de taranıyor. Bu isimler arasında öne çıkanlardan biri de Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba oldu. Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Aston Villa ise İngiltere'de ligde kalma mücadelesi veriyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transfer stratejilerini, "Biz İngiltere'yi takip ediyoruz. Burada ligden düşen takımlardan oyuncu almak ekonomik olarak daha mantıklı" dedi.

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