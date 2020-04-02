02 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Evde tempo arttı

Evde tempo arttı
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Bordo-mavili teknik heyet, evlerinde çalışmalarını sürdüren futbolcularını adeta yarın bir maça çıkacaklarmış gibi hazırlıyor. Evdeki antrenman programlarına alışan oyuncuların da tüm değerleri oldukça iyi geliyor.

Bordo-mavili teknik heyet, evlerinde çalışmalarını sürdüren futbolcularını adeta yarın bir maça çıkacaklarmış gibi hazırlıyor. Evdeki antrenman programlarına alışan oyuncuların da tüm değerleri oldukça iyi geliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, idman temposunu biraz daha artırdı. Artık yıldız oyunculardan gelecek yeni veriler bekleniyor. Futbolcular dönüşümlü olarak saha çalışmaları yapmaları için de tesise geliyor.
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