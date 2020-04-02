Örümcek adam Uğurcan
İngiliz devi Liverpool başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon derbi performansıyla da hayran bıraktı
İngiliz devi Liverpool başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon derbi performansıyla da hayran bıraktı. Takımını sırtlayarak şampiyonluk yarışının içinde tutan Uğurcan, 4 büyüklerin kendi aralarındaki maçlara bakıldığında en fazla kurtarış yapan isim durumunda. Bu sezon oynanan 5 derbide toplam 28 kritik kurtarışa imza atan Uğurcan; Muslera, Altay ve Karius'a adeta fark attı. Bu sezonki başarısını şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Uğurcan Çakır, liglerin devam etmesi halinde kalan 8 maçta da en iyi performansını ortaya koymanın mücadelesini verecek. En büyük hayalinin Trabzonspor forması ile şampiyonluk yaşamak olduğunu daha önce defalarca ifade eden Uğurcan, "Şehri mutlu etmek istiyoruz" dedi.
LİGİN EN PAHALISI
Altyapısından yetiştirdiği futbolcularla Süper Lig'e damga vuran Karadeniz devinde, Uğurcan Çakır en pahalı kaleci oldu. 23 yaşındaki eldiven 8 milyon euro'luk değerini 12 milyon euro'ya (84 milyon 478 Bin TL) çıkardı. Çakır'ı, 5 milyon euro (35 milyon 199 bin TL) değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti.
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