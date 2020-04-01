Trabzonspor'un eski yıldızı Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu!

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Başakşehir maçında oynamak istemeyen ve yönetime takımdan ayrılarak ailesinin yanına dönmek istediğini bildirince sözleşmesi feshedilen Obi Mikel'e kaptan Jose Sosa'dan tepki geldi. Arjantinli futbolcunun Mikel'e "Bizim çocuğumuz yok mu! Herkes gibi biz de ailelerimiz için endişeleniyoruz. Biz profesyoneliz. Sözleşmemiz var. Özellikle bizim gibi tecrübeli oyunculara böyle bir dönemde gitmek yakışmaz" dediği öğrenildi.