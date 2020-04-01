01 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un eski yıldızı Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu!

Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2020

Corona virüsü nedeniyle ekibi ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 'in yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu Brezilyanın Batofogo kulübü ile görüşmelere başladı.

ekiplerinden ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Nijeryalı futbolcu John 'in yeni takımı belli oluyor. basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, eski Trabzonsporlu oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Haberde, Brezilya ekibinin resmi teklifi 32 yaşındaki oyuncuya cuma günü yaptığı ve gelecek yanıtı beklediği belirtildi.

Trabzonsporlu yıldızdan Obi Mikel'e sert tepki! haberin devamı


"EŞİYLE KONUŞTUKTAN SONRA BİZE GERİ DÖNDÜ"

Bir Botofago yetkilisi transfer süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Eşiyle konuştuktan sonra bize geri döndü. Neler olacağını ilerki zamanlarda göreceğiz"

Bilindiği üzere Nijeryalı oyuncu koronavirüs salgını nedeniyle ailesinin yanına gitmek istemiş, ancak ilk etapta gidememişti. Daha sonra Trabzonspor kulübü ile anlaşan Obi Mikel, ekibinden ayrılmıştı. 32 yaşındaki oyuncu Trabzonspor ile 32 maçta sahaya çıkmıştı.

Ağaoğlu açıkladı İşte Mikel ile arasında geçen konuşma haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Alexander Sörloth'tan transfer itirafı!
Trabzonspor sözleşmeler konusunda rahat Trabzonspor sözleşmeler konusunda rahat
Trabzonsporlu yıldız ameliyat oldu! Trabzonsporlu yıldız ameliyat oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör