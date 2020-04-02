Sözleşme uzmanı
Trabzonspor’da 31 Mayıs tarihinde sözleşmeleri sona erecek olan Sosa ve Novak dışında sıkıntı bulunmuyor. Karadeniz devi, UEFA ve FIFA’nın vereceği karara göre yol haritası belirleyecek
Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen aranın uzaması halinde oyuncuların 31 Mayıs'ta sona erecek olan sözleşmeleri de gündeme gelmeye başladı. Süper Lig'de sözleşmeler konusunda en rahat kulüplerin başında Trabzonspor geliyor. Özellikle altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken bordo-mavili kulüp, gelecek vaat eden oyuncularla sözleşmelerini uzun vadeye yaymış durumda. Kulüpte Uğurcan Çakır'ın 2024, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan 2023, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Doğan Erdoğan, Erce Kardeşler ve Yusuf Sarı 2022, Sörloth, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi ve Guilherme'nin 2021 yılına kadar Trabzon'da sözleşmeleri bulunuyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Jose Sosa ve Filip Novak konusunda ciddi bir mesafe alan bordo-mavili yönetimin bu iki oyuncu dışında bir sıkıntısı bulunmuyor. Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek bir diğer oyuncu ise Portekizli Joao Pereira. Yönetim, 36 yaşındaki sağ bek ile ilgili sezon sonunu bekleyerek karar verecek. Yine 2020 Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek stoper Majıd Hosseini konusunda ise bir sıkıntı yok. Çünkü bu oyuncunun sözleşmesinde kulübün opsiyon hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulüp bu opsiyonu kullanması halinde oyuncuya 600 bin euro ödeyecek. Sözleşmesi sezon sonu bitecek diğer isim ise Ndiaye. Sezon sonuna kadar İngiltere'nin Stoke City kulübünden kiralanan Senegalli orta sahanın satın alma opsiyonunu bordo-mavili yönetim elinde bulunduruyor.
PERFORMANSLARI BELİRLEYECEK
Fırtına, eskisi gibi sözleşmeler yapmak yerine kendi belirlediği sistem üzerinden imzaları attırıyor. İleride yaşanması muhtemel riskler karşısında önlemlerini alan Trabzon, devre arası takıma transfer ettiği Manoel, Da Costa ve Bilal transferlerinde; Manoel 2 yıl opsiyonlu, Da Costa'da yarım sezon 1 yıl opsiyonlu ve Bilal Basacıkoğlu'nda da yarım sezon 2 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandı.
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