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GALATASARAY

Rigobert Song corona virüsü nedeniyle karantina altında

Rigobert Song karantina altına alındı
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 Giriş Tarihi: 12.04.2020

ve 'un Kamerunlu eski futbolcusu Rigobert Song corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Türkiye'de ve 'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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