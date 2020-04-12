12 Nisan 2020, Pazar
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Rigobert Song corona virüsü nedeniyle karantina altında
Galatasaray ve Trabzonspor'un Kamerunlu eski futbolcusu Rigobert Song corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.
Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.
Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.
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