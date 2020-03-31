Yükseliş dönemi

Trabzonspor, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu 710 günlük sürede hem sportif hem de ekonomik alanda toparlanma yolunda önemli bir mesafe alarak yükselişe geçti.

Trabzonspor, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu 710 günlük sürede hem sportif hem de ekonomik alanda toparlanma yolunda önemli bir mesafe alarak yükselişe geçti. Söz konusu dönemde bordo-mavili takım 66 lig maçına çıktı. 2017-18'in 29. haftasında 3-3 biten Osmanlıspor maçıyla başlayan dönemde Fırtına, 36 galibiyet, 18 beraberlik aldı ve 12 kez yenildi. 136 gole karşılık ise kalesinde 86 gol gördü.



2 ESKİ BAŞKANI SOLLADI

Başkan Ağaoğlu, kendisinden önce görev yapan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta yönetimlerini solladı. Hacıosmanoğlu 923 gün görevde kaldı ve 81 lig maçında 34 galibiyet, 25 beraberlik aldı; 22 defa kaybetti. 7 Aralık 2015'te gelen Muharrem Usta, 854 gün kaldı. Usta zamanında 83 Süper Lig karşılaşmasında 33 galibiyet, 20 beraberlik alındı; 30 kez mağlup olundu.



9 SENE SONRA LİDERLİK

8 Nisan 2018'de gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu, 8 Nisan 2020'de iki yıllık görev süresini tamamlayacak. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu 9 yıllık bir aradan sonra bordo-mavili takımı liderlik koltuğuna oturtma başarısı gösterirken, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada, Süper Lig'in tekrar başlamasıyla birlikte Trabzonspor'u şampiyonluğa taşımak için mücadeleye kaldığı yerden devam edecek.



4 YIL SONRA AVRUPA LİGİ

Fırtına, Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi 2018-2019 sezonunda takımı UEFA Avrupa Ligi'ne taşıma başarısı gösterdi. Bu sezonda ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne 4 yıl aradan sonra katıldı.

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