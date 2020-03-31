31 Mart 2020, Salı
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Kontrollü çalışma
Yönetim, tesislerde çalışmak isteyen futbolcular için özel bir program hazırladı…
Yönetim, tesislerde çalışmak isteyen futbolcular için özel bir program hazırladı… Buna göre teknik heyetin de onayıyla isteyen 2 bordo-mavili futbolcu her gün tesislere giderek çalışmalarını sürdürebiliyor. Bu dönemde tesislerde çalışmalarını sürdüren isimler arasında ülkelerine dönmek istedikleri konuşulan Sosa ve Pereira dikkat çekiyor. Sosa ve Pereira tesislere gitmek için teknik heyetten en fazla izin isteyen oyuncular olarak öne çıkmış durumda.
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