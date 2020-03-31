Trabzonspor'da 6 numaraya yeni aday Nakamba
Obi Mikel’in ayrılışı sonrası gelecek sezon için 6 numara arayna Trabzonspor, Aston Villa’nın yıldız oyuncusu Marvelous Nakamba’yı takibe aldı…
Trabzonspor Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi… Bordo-Mavililer, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in takımdan ayrılışından sonra 6 numaraya oyuncu bakıyor... Mouscron forması giyen Frank Boya'dan sonra gündeme ikinci bir isim geldi… Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba…
BU SEZON 26 MAÇTA OYNADI
Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bu sezon 21 maçta
görev yapan Nakamba 12 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi…
İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan Marvelous Nakamba, 190 karşılaşmada oynadı… 4 gol atarken 5 de asist yaptı…
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