31 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 6 numaraya yeni aday Nakamba

Fırtına'da 6 numaraya yeni aday!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

’in ayrılışı sonrası gelecek sezon için 6 numara arayna , ’nın yıldız oyuncusu ’yı takibe aldı…

'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi… Bordo-Mavililer, Nijeryalı futbolcu 'in takımdan ayrılışından sonra 6 numaraya oyuncu bakıyor... Mouscron forması giyen Frank Boya'dan sonra gündeme ikinci bir isim geldi… forması giyen

Fırtına'ya Kamerunlu ön libero haberin devamı

BU SEZON 26 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz yıl ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bu sezon 21 maçta
görev yapan Nakamba 12 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi…

İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan Marvelous Nakamba, 190 karşılaşmada oynadı… 4 gol atarken 5 de asist yaptı…

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