Boya Trabzonspor'a ‘Evet’ dedi
Fırtına’nın temas kurduğu Mouscron’un ön liberosu kariyerini Türkiye’de geçirmek istediğini söyledi. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Karadeniz ekibi corona virüsünün gündemin ilk sırasını meşgul ettiği günlerde geleceğin kadrosunu inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün renklerine bağlamak istediği isimlerden biri de Frank Boya. Trabzonspor 23 yaşındaki ön libero ile bir süredir görüşme halinde. Obi Mikel'den doğan boşluğu genç bir oyuncuyla kapatmak isteyen Fırtına'nın temas kurduğu Boya "Kariyerime Türkiye'de devam etmek isterim" açıklamasında bulundu. Kamerunlu futbolcunun, kulübü Mouscron ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor onu bonservissiz şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor.
2 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI
Bordo-mavili ekibin kadrosuna katmak istediği Frank Boya bu sezon Belçika Ligi'nde 28 karşılaşmada boy gösterdi. 1.90 boyundaki dev ön libero fileleri 2 kez sarstı, 1 de asist yaptı. Kırmızı kart görmedi. 6 defa sarı kartla cezalandırıldı.
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