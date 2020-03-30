30 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban'a 2 İskoç devi Celtic ve Glasgow Rangers talip oldu! Transfer teklifi yapacaklar

Ekuban'a 2 dev talip!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve bu sezon çok daha fazla katkı vermeye başlayan Ganalı oyuncu 'a birçok takım talip oldu. Ekuban'a son talip olan takımlar ise ekiplerinden Celtic ve . Corona virüsü sebebiyle liglere verilen arada takımlar gelecek sezon için arayışlarını sürdürüyor. Ekuban ve Trabzonspor yönetiminin transfere nasıl yaklaşacağı ise merak konusu oldu.

Süper Lig ekiplerinden 'a olduğu andan itibaren ortaya koyduğu yüksek performansla adeta taraftarın sevgilisi olan Ganalı forvet 'a yeni talipler gelmeye devam ediyor. ekiplerinden Celtic ve Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmak için transfer teklifinde bulunacak. İngiliz ve Gana medyasındaki haberlere göre iki ezeli rakip Celtic ve Glasgow Rangers yıldız golcü için transferde rakip oldular. ekiplerinden 'tan transfer edilen Caleb Ekuban etkili performansıyla İngiliz taraftarlarda üzüntü yaratmış durumda. Leeds United taraftarları, "Biz bu oyuncuyu niye gönderdik. Anlamış değilim" yorumlarını yapıyorlar.

KENTE UYUM SAĞLADI

Performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Ekuban Trabzon kentine ve takıma anında uyum sağlamayı başardı. 26 yaşındaki golcü bu sezon da kalitesini gösterdi.

5 MAÇTA 8 GOL ATTI

Caleb Ekuban, Trabzonspor'da bu sezon çıktığı 25 maçta, rakip filelere 8 gol gönderdi. Ekuban, 6 asist yaparak 14 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

Uğurcan Çakır'a bir talip daha haberin devamı

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