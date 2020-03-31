31 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir, takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu

Takımına en iyi etki yapan teknik adam Hüseyin Çimşir
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

'da ’ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen , 'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası 2.60 puan ortalamasıyla takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu. Çimşir'i Teknik Direktörü takip etti.

'da ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen 40 yaşındaki teknik adam, 'in koronavirüs nedeniyle ertelenme süreciyle birlikte 90 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. Süper Lig'de puanını 53'e yükselten Trabzonspor, averajla liderliğini sürdürdü.

İkinci yarı ilk yarıdan daha çok puan topladı

Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 9 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı. Ünal Karaman yönetiminde ilk 9 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 16 puan toplayan bordo-mavililer, yönetiminde 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.

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Ligde en iyi etki Çimşir'den

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası ise takımına en iyi etkiyi yapan isim oldu. Giden ve gelen teknik adamların son 5 maçıyla birlikte ilk 5 maçına bakılarak yapılan araştırmada bordo-mavili takım, Ünal Karaman'ın son 5 maçında 2,00 puan ortalaması yakalarken, Hüseyin Çimşir ile ilk 5 müsabakada 2,60 puan ortalaması yaptı. Çimşir, bu alanda takımına en iyi etkiyi yapan teknik adam oldu.

Çimşir'i Sergen Yalçın takip etti

ise son 5 maçında 1.20 puan ortalaması ile mücadele ederken, halefi ise ilk 5 maçında 2,00 puan ortalaması yakaladı. MKE Ankaragücü'nde ise Mustafa Kaplan'ın ilk 5 maçta 0,60 puan ortalaması tuttururken, halefi ise ilk 5 maçında 1.40 puan ortalaması yakaladı. Denizlispor'da ilk 5 maçta 0,40 puan ortalaması yakalarken, yerine gelen ise görev aldığı 4 maçta 1,75 puan ortalaması yakaladı. Antalyaspor'da ilk 5 maçta ortalama 0,40 puan kazandı. Ondan sonra görveve gelen ise ilk 5 maçta 1,60 puan ortalaması yakaladı. Kasampaşa'da ise Tayfur Havatçu ilk 5 maçta 0,60 puan ortalaması elde ederken ise ilk 5 maçta 1.40 puan ortalaması yakaladı.

Konyaspor'da 1.00 puan ortalaması elde ederken, ise 1.20 puan ortalaması elde etti.

'da ilk 5 maçında puan kazanamazken, yerine gelen Hikmet Karaman ise görev aldığı 3 maçta 0,33 puan ortalaması elde etti. Çaykur Rizespor'da ise İsmail Kartal ilk 5 maçta 0,20 puan ortalaması tuttururken, göreve gelen Ünal Karaman ise takımın başında çıktığı 3 maçta 0,33 puan ortalaması yakaladı.

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