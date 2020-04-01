01 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Hüseyin Çimşir, ligde yaşanan teknik adam değişiklikleri sonraı s2.60 puan ortalamasıyla takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu

'da 'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, 'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası 2.60 puan ortalamasıyla takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu. Çimşir'i Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takip etti. Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen 40 yaşındaki hoca, Süper Lig'in coronavirüs nedeniyle ertelenme süreciyle birlikte 90 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. Süper Lig'de puanını 53'e yükselten Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.

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