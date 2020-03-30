Uğurcan Çakır'a bir talip daha

İngiliz ekiplerinin uzun süredir izlediği Uğurcan Çakır'ın adı şimdi de Benfica ile anılıyor. Portekiz basını, Benfica'nın kalecisi Odysseas Vlachodimos'u İtalya'ya satması durumunda Trabzonspor'dan Uğurcan'a talip olacağını yazdı.

Kırmızı-beyazlı kulübün 23 yaşındaki eldiven için güçlü bir teklif sunacağını belirttiler. Ancak Liverpool, Arsenal, Tottenham gibi mali yönden kuvvetli İngiliz kulüplerinin yanında Benfica'nın şansı bir hayli düşük.

ERCE KADRODA TUTULACAK

Bordo-mavililer as kalecisi Uğurcan Çakır gibi yedeği Erce Kardeşler'e de teklif yağıyor. Trabzonspor yönetimi tüm bu teklifleri dinlese de 26 yaşındaki eldivenle yolları ayırmaya kesin olarak karşı çıkıyor. Uğurcan yüksek bir fiyata satılırsa Erce Kardeşler birinci kaleci olacak.

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