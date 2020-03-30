30 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır'a bir talip daha

Uğurcan Çakır'a bir talip daha
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

İngiliz ekiplerinin uzun süredir izlediği 'ın adı şimdi de ile anılıyor. Portekiz basını, Benfica'nın kalecisi Odysseas Vlachodimos'u 'ya satması durumunda 'dan Uğurcan'a talip olacağını yazdı.

Kırmızı-beyazlı kulübün 23 yaşındaki eldiven için güçlü bir teklif sunacağını belirttiler. Ancak , , Tottenham gibi mali yönden kuvvetli İngiliz kulüplerinin yanında 'nın şansı bir hayli düşük.

ERCE KADRODA TUTULACAK

Bordo-mavililer as kalecisi gibi yedeği 'e de teklif yağıyor. yönetimi tüm bu teklifleri dinlese de 26 yaşındaki eldivenle yolları ayırmaya kesin olarak karşı çıkıyor. Uğurcan yüksek bir fiyata satılırsa Erce Kardeşler birinci kaleci olacak.

Maç biter Fırtına dinmez haberin devamı

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