Maç biter Fırtına dinmez

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, attığı 59 golle ligin en skorer takımı. Bordo-mavililer bu gollerin 24’ünü maçların son yarım saatinde rakip ağlara gönderdi.

Karadeniz temsilcisi bu sezon Süper Lig'de en golcü ekip. Bordo-mavililer, kaydettikleri 59 gole lig lideri konumunda. Trabzonspor bu gollerin önemli bir kısmını karşılaşmaların son bölümünde kaydediyor. Fırtına, 61 ila 75. dakikalar arasında rakip ağları 10 defa sarsmayı başardı. Karadeniz temsilcisi, maçların son çeyrek diliminde gol sayısını daha da yükseltti. Trabzonspor, mücadelelerin 76 ila 90. dakikaları arasında resmen vites yükseltti. Bu bölümde rakip ağları 14 defa havalandırdı. Bordo-mavililer son yarım saattaki bu müthiş hücum gücüyle kritik puanları hanesine yazdırmayı başardı.

GOLLER AÇIK OYUNDAN

Trabzonspor'un attığı gollerin önemli bölümü açık oyundan geldi. Bordo-mavililerin açık oyundan bulduğu gollerin oranı yüzde 64. Fırtına bu şekilde 38 gol bularak hücumda ne kadar üretken olduğunu kanıtladı.

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