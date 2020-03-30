30 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sörloth'un şampiyonluktan başka düşüncesi yok!

Sörloth'un şampiyonluktan başka düşüncesi yok!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

'un Norveçli golcüsü , gösterdiği performansla takımına büyük katkı veriyor. Gol krallığında zirvede olan Sörloth, takımın ileri çıkmasında da başrol oynuyor. Bu özellikleriyle 'nın dev kulüplerinin listesine giren 24 yaşındaki golcü, transferi konusunda da kararını verdi.

'un adı her gün 'da bir büyük kulüple anılıyor. Ancak geldiği günden bu yana çalışkanlığı ve profesyonelliği ile öne çıkan Norveçli golcü, kendini bu gündemin dışında tutuyor.

ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA DÜŞÜNCESİ YOK

Sörloth yakın çevresine "Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum. sonraki iş" diyor.

KRAL SÖRLOTH PEDAL BASTI

'in gol kralı Alexander Sörloth koronavirüs sebebiyle izole yaşadığı günlerde antrenmanlarını aksatmıyor. Norveçli yıldız her gün pedal çevirerek formunu koruyor. 24 yaşındaki forvet oyuncusu bu anları sosyal medya hesabına yükledi. Bordo-mavili taraftarlar da onun gollerini özlediklerini söylediler.

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