Sörloth'un şampiyonluktan başka düşüncesi yok!
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, gösterdiği performansla takımına büyük katkı veriyor. Gol krallığında zirvede olan Sörloth, takımın ileri çıkmasında da başrol oynuyor. Bu özellikleriyle Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren 24 yaşındaki golcü, transferi konusunda da kararını verdi.
Alexander Sörloth'un adı her gün Avrupa'da bir büyük kulüple anılıyor. Ancak geldiği günden bu yana çalışkanlığı ve profesyonelliği ile öne çıkan Norveçli golcü, kendini bu gündemin dışında tutuyor.
ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA DÜŞÜNCESİ YOK
Sörloth yakın çevresine "Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum. Transfer sonraki iş" diyor.
KRAL SÖRLOTH PEDAL BASTI
Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth koronavirüs sebebiyle izole yaşadığı günlerde antrenmanlarını aksatmıyor. Norveçli yıldız her gün pedal çevirerek formunu koruyor. 24 yaşındaki forvet oyuncusu bu anları sosyal medya hesabına yükledi. Bordo-mavili taraftarlar da onun gollerini özlediklerini söylediler.
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