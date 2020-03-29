29 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Fetfatzidis yoklaması

Trabzonspor'a 1.68'lik 'Yunan Messi'
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Scout ekibinin ağına takılan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun şartları inceleniyor. 1.68’lik ‘’ için Çimşir’in raporu bekleniyor.

Karadeniz Fırtınası lige verilen arada boş durmuyor. Bordo-mavili ekibin scoutları, yönetime ve teknik heyete detaylı listeler yollamayı sürdürüyor.

Bu uzun listelerde göze çarpan isimlerden biri de Giannis Fetfatzidis. Kariyerini Aris'te sürdüren 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartları da araştırılıyor. Yunan ekibinin ilk 11 oyuncularından olan Fetfa'nın bonservis bedeli 1 milyon euro. Kontratı gelecek sezon tamamlanacağı için bordomavililer bu rakamın yarısına işi bitirebileceklerini düşünüyor. 1.68'lik boyuyla '' lakabıyla tanınan Fetfa, 'nin eski hocası Arthur Zico tarafından keşfedilmişti. Son kararı Hüseyin Çimşir verecek. O da olumlu rapor verirse transferi için kollar sıvanacak.

Ünlü teknik adamdan olay itiraf! haberin devamı

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