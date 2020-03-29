Önceliği şampiyonluk

Sakatlığını atlattıktan sonra müthiş bir form grafiği yakalayan Caleb Ekuban son 6 maçta fileleri 2 kez sarsmış, 3 de asist yapmıştı. Gösterdiği performansla adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Ganalı hücum oyuncusunun aklı ise şampiyonlukta.

Sakatlığını atlattıktan sonra müthiş bir form grafiği yakalayan Caleb Ekuban son 6 maçta fileleri 2 kez sarsmış, 3 de asist yapmıştı. Gösterdiği performansla adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Ganalı hücum oyuncusunun aklı ise şampiyonlukta. 26 yaşındaki yıldız "Şu an transferimi düşünmüyorum. Koronavirüs sonrası ligler yeniden başlarsa şampiyonluğu hedefliyorum. Trabzonspor formasıyla bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. O kupayı taraftarımıza hediye etmeyi planlıyorum" diye konuştu.

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