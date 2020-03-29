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TRABZONSPOR

Önceliği şampiyonluk

Önceliği şampiyonluk
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

Sakatlığını atlattıktan sonra müthiş bir form grafiği yakalayan son 6 maçta fileleri 2 kez sarsmış, 3 de asist yapmıştı. Gösterdiği performansla adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Ganalı hücum oyuncusunun aklı ise şampiyonlukta.

Sakatlığını atlattıktan sonra müthiş bir form grafiği yakalayan son 6 maçta fileleri 2 kez sarsmış, 3 de asist yapmıştı. Gösterdiği performansla adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Ganalı hücum oyuncusunun aklı ise şampiyonlukta. 26 yaşındaki yıldız "Şu an transferimi düşünmüyorum. Koronavirüs sonrası ligler yeniden başlarsa şampiyonluğu hedefliyorum. formasıyla bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. O kupayı taraftarımıza hediye etmeyi planlıyorum" diye konuştu.

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