29 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Pereira’nın aklı futbolda

Pereira’nın aklı futbolda
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Karadeniz Fırtınası'nın 37 yaşındaki sağ beki Joao Pereira'nın aklı fikri futbola dönmekte. Portekizli futbolcu "Evde kal çağrısına uyuyoruz ancak sahaları da özledim. Umarım bu virüsten tüm dünya bir an önce kurtulur ve biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya yani oynamaya devam ederiz. Tek temennim bu" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Fırtınası'nın 37 yaşındaki sağ beki Joao Pereira'nın aklı fikri futbola dönmekte. Portekizli futbolcu "Evde kal çağrısına uyuyoruz ancak sahaları da özledim. Umarım bu virüsten tüm dünya bir an önce kurtulur ve biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya yani oynamaya devam ederiz. Tek temennim bu" ifadelerini kullandı.
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