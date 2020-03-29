29 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan: Biz hep hazırız

Uğurcan: Biz hep hazırız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır, evlerinde olmalarına rağmen idmanlarını sürdürdüklerini söyledi. eldiven "Evimizdeyiz ancak herkes ligler oynanıyormuş gibi aynı ciddiyette çalışıyor. Herkes futbolu çok özledi ancak öncelikle sağlıklı şekilde bu durumdan kurtulmamız gerekiyor. Yeniden fubolun konuşulduğu günlere hep birlikte geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır, evlerinde olmalarına rağmen idmanlarını sürdürdüklerini söyledi. eldiven "Evimizdeyiz ancak herkes ligler oynanıyormuş gibi aynı ciddiyette çalışıyor. Herkes futbolu çok özledi ancak öncelikle sağlıklı şekilde bu durumdan kurtulmamız gerekiyor. Yeniden fubolun konuşulduğu günlere hep birlikte geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.
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