Trabzonspor'u coşturan ikili: Sörloth ve Nwakaeme

Süper Lig’in en iyi ikilisi konumunda yer alan Trabzonspor'un yıldızları Sörloth ve Nwakaeme, gol ve asistlerinin yanı sıra tam bir istikrar abideleri olarak öne çıktılar.

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunda oturuyor. Karadeniz devinin Süper Lig'de attığı 59 golün 29'u bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth (19) gol krallığı yarışını zirvede götürüyor. Nwakaeme ise gol sayısını 10'a çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 6 asistle oynarken, Nwakaeme ise 9 asistle takımına katkı veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunu bırakmadılar. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 23 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse-Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 20 golle Fenerbahçe'den Vedat Muriç ve Max Kruse yerleşti.

ONLAR ATTI, FIRTINA COŞTU

Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi. İki oyuncu görev aldıkları 6 maçta birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bu arada Süper Lig'de 53 puanla lider olan lider Trabzonspor'da, Sörloth ile Nwakaeme istikrar abileleri olarak da ön plana çıktı. Trabzonspor'a sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan 24 yaşındaki Norveçli golcü, Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. İki bin 270 dakika sahada kalan başarılı forveti, 24 maçta iki bin 25 dakika ile Nwakaeme takip etti. Bu iki futbolcunun uyumu ve performansı takımı liderliğe taşıdı.

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