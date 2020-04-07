Erling Haaland'dan Alexander Sörloth'a övgü dolu sözler!
Ara transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan ve Alman ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla damga vuran Norveçli golcü Erling Haaland, Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynayan Alexander Sörloth'a bir övgü de Erling Haaland'dan geldi.
433'e flaş açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Haaland, Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Sörloth hakkında şu ifadelere yer verdi:
"FANTASTİK İŞLERE İMZA ATIYOR"
Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici.
"DOĞRULARI YAPARSAK GELECEĞİMİZ PARLAK"
Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...