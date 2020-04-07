07 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Erling Haaland'dan Alexander Sörloth'a övgü dolu sözler!

Haaland'dan Sörloth'a övgü dolu sözler!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

Ara transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan ve Alman ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla damga vuran Norveçli golcü Erling Haaland, forması giyen Alexander Sörloth ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

formasıyla Süper Lig'de bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynayan Alexander Sörloth'a bir övgü de Erling Haaland'dan geldi.

433'e flaş açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Haaland, Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Sörloth hakkında şu ifadelere yer verdi:

"FANTASTİK İŞLERE İMZA ATIYOR"
Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici.

"DOĞRULARI YAPARSAK GELECEĞİMİZ PARLAK"
Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak.

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