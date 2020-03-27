27 Mart 2020, Cuma

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantina günlerini anlattı! Corona virüsü...

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Norveç basınına verdiği röportajda karantina günlerini anlattı. Corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmadığını belirten Sörloth, "Sadece markete gidip eve dönüyorum. Yalnız olmak sıkıcı ama buna alışığım. Kendimi sürecin uzun olacağına hazırladım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 10:46
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Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantina günlerini anlattı! Corona virüsü...

Süper Lig'de attığı 19 golle zirvede bulunan Alexander Sörloth, corona virüsü salgını sebebiyle verilen arayı evinde geçerek değerlendiriyor. Bir taraftan salgından korunmaya çalışan Norveçli golcü diğer taraftan da formunu korumaya çalışıyor. Bordo-mavili takımın liderliğinde büyük katkısı olan 24 yaşındaki futbolcu, bu süreçte hayatının nasıl değiştiğini Norveç basınına anlattı.

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantina günlerini anlattı! Corona virüsü...

"FIFA OYNUYORUM"

Antrenman için özel bir oda oluşturdum ve burada günlük rutin çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Her gün antrenman yapıyor ve formumu korumaya çalışıyorum. Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum. Bol bol Netflix izliyorum. FIFA gibi bazı futbol oyunları oynuyorum.

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantina günlerini anlattı! Corona virüsü...

"KENDİMİ HAZIRLADIM"

Trabzon'a sık sık gelerek kendisinin misafiri olan kız arkadaşıyla bu süreçte ayrı kaldıklarını da aktaran yıldız futbolcu, "Eve gitmiş olsaydım, Norveç'te 14 gün karantinada kalmam gerekecekti. Sonra zaten Türkiye-Norveç sınırı kapatıldı. Bu durumda onun da benim yanıma gelmesi imkansız hale geldi. Şu an burada biraz mahsur kalmış durumdayım ama sorun değil. Yalnız olmak sıkıcı bir şey evet ama 2016'dan beri yurt dışında yaşıyorum ve buna alışığım. İçinde bulunduğumuz sürecin uzun süreceğine kendimi hazırladım" diye konuştu.

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantina günlerini anlattı! Corona virüsü...

FIRTINA'NIN EN SKORER İSMİ

Norveçli forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırdı. Fırtına'nın en skorer ismi olan (19) 24 yaşındaki yıldız, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt'ın son verilerine göre ise 16 milyon euro'luk (112 milyon 638 bin TL) değeri ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti. Alexander Sörloth'un daha önceki değeri 10 milyon euro'ydu.

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantina günlerini anlattı! Corona virüsü...

119 DAKİKADA 1 ATTI

Sörloth, ligde 119 dakikada 1 kez fileleri sarsarken, 19 golün hepsini ceza sahası içinden kaydetti. Ligde 6 da asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 25'ine doğrudan katkı verdi.

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