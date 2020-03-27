Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantina günlerini anlattı! Corona virüsü...

"KENDİMİ HAZIRLADIM"

Trabzon'a sık sık gelerek kendisinin misafiri olan kız arkadaşıyla bu süreçte ayrı kaldıklarını da aktaran yıldız futbolcu, "Eve gitmiş olsaydım, Norveç'te 14 gün karantinada kalmam gerekecekti. Sonra zaten Türkiye-Norveç sınırı kapatıldı. Bu durumda onun da benim yanıma gelmesi imkansız hale geldi. Şu an burada biraz mahsur kalmış durumdayım ama sorun değil. Yalnız olmak sıkıcı bir şey evet ama 2016'dan beri yurt dışında yaşıyorum ve buna alışığım. İçinde bulunduğumuz sürecin uzun süreceğine kendimi hazırladım" diye konuştu.