Süper Lig'e Sörloth damgası! Sadece 7 ayda...

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, sadece 7 ayda değerini yüzde 166 artırdı. Değerini 6 milyon Euro’dan tam 16 milyona çıkaran 24 yaşındaki forvet dünya ile yarışıyor: Sörloth şu anda Süper Lig’in en pahalı, Norveç’in en pahalı 5. oyuncusu, 1995 doğumlu en pahalı 60. futbolcu ve dünyadaki en pahalı 89. santrfor konumunda.

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, performansı ile Süper Lig'i kasıp kavuruyor. İlk 26 haftada ligde 19 kez fileleri sarsan ve krallık yarışında zirvede yer alan 24 yaşındaki Norveçli forvet, değerini füze gibi yükseltmeyi başardı. Çok değil daha sezon başında Karadeniz ekibine imza atarken 6 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç santrfor, 7 ay gibi kısa bir sürede 16 milyon euro'ya çıktı, attığı goller gibi değerde de istatistikleri alt üst etti. Değerini yüzde 166 artıran 1.95'lik kule, bu anlamda da rekor kırdı. Şu anda Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'in de en değerli futbolcusu konumunda yer alan 'Kuzey'in Kralı', dünya sıralamasında da kendine önemli bir yer edindi.

TRABZON'DA KALMAK İSTİYOR

Dünyada en değerli santrforlar listesinde 89. sırada yer alan Alexander Sörloth, 1995 doğumlu futbolcular arasında ise 60. basamağa demir atmış durumda. Hatta dünyadaki en değerli 626. oyuncu konumuna gelen genç hücumcu Norveç'in en pahalı 5. ismi durumunda. Bordo-mavili yönetim, sezon başında satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladığı Sörloth ile hedefi 12'den vurmuş oldu. Norveçli golcü 2020-2021 sezonundaki resmi maçların yüzde 50'sine ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ile otomatik olarak Trabzonspor ile sözleşme uzatmış olacak. Yıllık 1.5 milyon euro alan ve golleri ile takımı şaha kaldıran genç isim birçok kez Karadeniz devinde mutlu olduğunu ve devam etmek istediğini dile getirmişti.

ALTIN BİLE YÜZDE 33 ARTTI

Piyasa değerini 7 ay gibi kısa bir sürede yüzde 166 artıran Sörloth, eğer bir yatırım aracı olsaydı yatırımcısını zengin etmişti. 2019'un tamamına baktığımızda bu kadar para kazandıran bir yatırım aracı yok. Geçen yıl altın yüzde 33.4, Borsa 25.7, mevduat faizi yüzde 19.5, dolar yüzde 12.3, euro yüzde 9.9, tahvil faizi yüzde 9.5 kazandırdı.

CRYSTAL PALACE İLE YARIŞIYOR

Norveçli golcü bu sezon Trabzonspor'da Süper Lig'de 19 gol attı ve 6 da asist yaparak 25 gole direkt etki etti. Eski takımı Crystal Palace ise Premier Lig'de 29 maçta sadece 26 kez fileleri sarsabildi.

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