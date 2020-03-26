26 Mart 2020, Perşembe
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Trabzonspor forması altına harika bir sezon geçiren Alexander Sörloth gözünü rekora dikti… Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 19 golü bulunan ve krallık yarışında zirvede olan Norveçli forvet, Trabzonspor forması altında 25 golle bir sezonda en çok gol atan oyuncu olan Şota Arveladze'nin rekorunu ele geçirmek istiyor.
Alexander Sörloth gözünü Şota'nın rekoruna dikti
Ligde 19 golü bulunanAlexander Sörloth, kalan haftalarda 25 golle Trabzonspor'da bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncu olan Şota'nın rekorunu eline geçirmenin peşinde.
Trabzonspor forması altına harika bir sezon geçiren Alexander Sörloth gözünü rekora dikti… Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 19 golü bulunan ve krallık yarışında zirvede olan Norveçli forvet, Trabzonspor forması altında 25 golle bir sezonda en çok gol atan oyuncu olan Şota Arveladze'nin rekorunu ele geçirmek istiyor.
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