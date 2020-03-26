26 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth gözünü Şota'nın rekoruna dikti

Ligde 19 golü bulunanAlexander Sörloth, kalan haftalarda 25 golle Trabzonspor'da bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncu olan Şota'nın rekorunu eline geçirmenin peşinde.

Sörloth gözünü rekora dikti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

forması altına harika bir sezon geçiren Alexander gözünü rekora dikti… Bu sezon şu ana kadar Süper Lig'de 19 golü bulunan ve krallık yarışında zirvede olan Norveçli forvet, Trabzonspor forması altında 25 golle bir sezonda en çok gol atan oyuncu olan Arveladze'nin rekorunu ele geçirmek istiyor.

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