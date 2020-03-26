Keskin nişancı Sosa

Transferde son dakika gelişmesi... Sport.le360'ın aktardığı habere göre Trabzonspor, Mısır'ın Zamalek takımında oynayayan Achraf Bencharki'ye talip oldu. 2022 tarihine dek kulübüyle sözleşmesi bulunan Fas'lı yıldızın, geleceğine yönelik son tercihini yaptığı duyuruldu! İşte o haber ve yaşananlar...