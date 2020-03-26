26 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Keskin nişancı Sosa

Keskin nişancı Sosa
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

'de geride kalan 26 haftalık periyotta ceza sahası dışından en çok gol atan takımlar (11), (9) ve (8) oldu. Oyuncu performanslarına bakıldığında ise ilk sırada.

'un kaptanı tam 4 kez ceza sahası dışından rakip kalecileri avladı. Onu 3'er golle Nwakaeme (Trabzonspor), Emre Kılınç (), İrfancan (), Güray Vural (), Berkan Emir (), Sio () ve Andre Castro (Göztepe) takip ediyor.

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