26 Mart 2020, Perşembe
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Yaşlı kurt Pereira
Karadeniz ekibinin tecrübeli sağ beki Joao Pereira adeta yaşına meydan okuyor. Bu sezon 1 gol, 4 asistlik performansıyla parmak ısırtan 36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de en fazla şut pası atan (32) ve sahipsiz top kazanan (164) sağ bek oyuncusu konumunda yer alıyor.
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu ile1 yıllık yeni kontrat imzalamayı planlıyor. 1.72 boyundaki Portekizli bu sezon Süper Lig'de 22 maçta 1980 dakika oynadı.
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