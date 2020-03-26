26 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Yaşlı kurt Pereira

Yaşlı kurt Pereira
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Karadeniz ekibinin tecrübeli sağ beki Joao Pereira adeta yaşına meydan okuyor. Bu sezon 1 gol, 4 asistlik performansıyla parmak ısırtan 36 yaşındaki futbolcu, 'de en fazla şut pası atan (32) ve sahipsiz top kazanan (164) sağ bek oyuncusu konumunda yer alıyor.

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu ile1 yıllık yeni kontrat imzalamayı planlıyor. 1.72 boyundaki Portekizli bu sezon 'de 22 maçta 1980 dakika oynadı.

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