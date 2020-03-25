Trabzonspor'un yabancıları Süper Lig'i solladı!

Trabzonspor'un Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda attığı 90 golün 77’si yabancılardan geldi, Sörloth (25) en skorer futbolcu oldu. Süper Lig’de de 59 golün 50’sini yine bu isimler attı.

Süper Lig'de 53 puanla l iderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'u yabancı oyuncuları sırtlıyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin ligde attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönemde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibinin şu ana kadar kaydettiği 90 golün 77'sine yine yabancılar imza koymayı başardı. Bu sezon ligde 26, Avrupa'da 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maç oynayan Trabzonspor'da yabancıların katkısı gözlerden kaçmadı. Şu anda ligde ikinci sırada yer alan Başakşehir ile aynı sayıda fileleri sarsan Karadeniz Fırtınası'nın yabancı isimleri geride kalan 16 takımın hepsinden daha fazla gol attı.

RESMEN GOL CANAVARI

Fırtına'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 26 maçta attığı 59 golün 50'si yabancılardan gelirken, 3 defa Yusuf Sarı, 1'er kez Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak sahne aldı, 4 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da 10 maçta kaleye 10 füze gönderen Karadeniz devinde, 9 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Parmak'ın ayağından elde edildi. Karadeniz ekibi, kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduruyor. Süper Lig'de Sörloth 19, Nwakaeme 10, Sosa 6, Sturridge 4 (Ayrıldı), Ekuban 3, Novak 3 ve gol attı. NDiaye, Hosseini, Avdijaj (Ayrıldı), Pereira ve Costa 1'er gol attı.

PASTA DA KRALLAR

2019-20 Cemil Usta sezonunda 26 haftalık bölümde bordo-mavililerin istatistiklerinde oldukça ilginç rakamlar ortaya çıktı. Bu anlamda Karadeniz devi oyun içi paslaşmada en iyi oranı yakalarken, en zayıf oranı da defans hattındaki istatistiklerde ortaya koydu. 26 maçta kalesinde 28 gol gören bordo-mavililer maç başına 1.1 gol yemiş oldu. Top kapma yüzdelerinde yüzde 58.9, ikili mücadelede yüzde 51.2 ve hava topu mücadelesinde yüzde 51 başarı oranı sergileyen Trabzonspor'un bu oranlarla en çok eleştiri aldığı bölge ise defans hattı oldu. Geride kalan maçlarda en önemli başarıyı paslaşmada sağlayan bordomavililerin yaptığı 11.364 pasın 9.317'si isabetle sonuçlanarak yüzde 82 oranını yakaladı. Rakip yarı sahada yüzde 74.6, kendi yarı sahasında ise yüzde 90.1 isabetli pas yapan bordomavililer uzun paslarda yüzde 47.6, isabetli ortalarda ise yüzde 70 rakamını yakaladı.

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