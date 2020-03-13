Abdülkadir Ömür'den ağlatan sözler
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, soyunma odasında konuştu: "Çocukluğumdan beri hep şampiyonluğun hayalini kurdum. Buna inanarak yaşadım. Bize inananları mahcup etmeyelim ve bu maçtan üç puan alalım."
En son sezon 199 gün önce Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan, ardından uzun bir sakatlık dönemi geçiren Abdülkadir Ömür, yine bir Malatya sınavı ile ilk 11'e geri döndü. 20 yaşındaki sağ kanadın maç öncesi soyunma odasında motivasyon konuşması yaptığı ve tüm futbolcuların duygusal anlar yaşadığı hatta gözyaşı döktüğü belirtildi. Ömür'ün sözlerine Fotomaç gazetesi ulaştı. İşte Ömür'ün motivasyon konuşması: Şampiyon olabilecek bir kadroya sahibiz. Arkamızda inanan milyonlar var. Yapmamız gereken sahada birlik olmak, mücadele etmek ve şampiyon olmak. Ben çocukluktan beri sadece bunun hayalini kurdum, ona inanarak yaşadım. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bizim için, bizim gibi hayali olanlar için bu maçı oynayıp kazanalım.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...