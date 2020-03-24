Uğurcan Çakır: Topun başında Messi olmasın

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, sosyal medyada taraftar sorularını yanıtladı. “Finalde frikikte topun başında kimin olmasını istemezsin” sorusuna Arjantinli yıldızın adını verdi.

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, "Evde Kal" çağrısına harfiyen uyarak çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin başarılı eldiveni akşam saatlerinde ise ya takım arkadaşlarıyla online oyunlar oynuyor ya da taraftarlarla sosyal medya üzerinden soru- cevap yapıyor. İşte taraftar soruları ve Uğurcan'ın cevapları:

Futbolcu olmak isteyen birine önerilerin nedir?

Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmalarını öneririm. Fırsatın kime, ne zaman geleceği belli olmuyor. Bende olduğu gibi.

Kaleci olmanda en büyük etken kimdi?

Annem ve babamın üzerimde emeği büyük.

Takımda en komik isimler kimler?

Kendımızi saymazsak Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan.

Futbol dışında nasıl vakit geçiriyorsun?

Genelde evde eşimle vakit geçiririm. Kitap okurum, oyun oynarım. Dizi izlerim. Salman Jayesh Khanna'nın Ruhsal Düşünce kitabını okuyorum. Tavsiye ederim. Bir de küçükken okuduğum Sol Ayağım isimli kitap beni etkilemişti.

Liverpool kalecisi Alisson mu yoksa Oblak mı?

Atletico Madrid'li Oblak'ı daha başarılı buluyorum.

Şampiyonlar Ligi final maçındasın ve son dakika. Rakip tehlikeli bölgeden frikik kazanmış. Kimin kullanmasını istemezsin?

Tabii ki Messi.

CS GO'YA SARDILAR

Evde kal çağrısına uyan Trabzonsporlu futbolcular vakitlerini sevdikleriyle birlikte geçiriyor. Bireysel karantina günlerinde Uğurcan Çakır, Doğan Erdoğan ve Abdulkadir Parmak, CS GO'ya sarmış durumda. Online şekilde toplanarak bu oyunu oynuyorlar.

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