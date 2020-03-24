24 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da corona virüsü testi günü

Trabzonspor'da test günü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Tüm dünyada gündem koronavirüs. Bordo-mavili kulüpte de bugün corona virüsü testleri yapılacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi, altyapı dahil tüm futbolcular ile kulüp personeli testlerden geçecek.

'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler kendilerinin de gireceği bu testin sonucunu bekliyor. Tüm veriler alındıktan sonra yönetim kurulu telekonferans yöntemiyle bir araya gelecek. İlgili bakanlıklarla koordineli şekilde yeni takvim belirlenecek. Yapılacak bu toplantıda sonrasında futbolcuların ne zaman saha idmanlarına başlayacağı görüşülecek. Ligi yeniden başlatmak için 17 Nisan tarihi öngörülüyor. Ancak durum anlık değiştiği için bu tarihin de esnetilmesi gündemde.

BELİRTİ GÖRÜLMEDİ

Trabzonspor camiasını testler öncesi sevindiren durum şu ana kadar kulüp bünyesinde koronavirüs belirtilerine rastlanmaması. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinde şu ana kadar koronavirüs belirtileri çıkmadı. Bu da bugün yapıBELİRTİ GÖRÜLMEDİ lacak testler öncesi camiaya derin nefes aldırıyor.

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