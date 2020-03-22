Jose Sosa'dan Obi Mikel'e sert tepki! "Bizim ailemiz yok mu!"

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Başakşehir maçında oynamak istemeyen ve yönetime takımdan ayrılarak ailesinin yanına dönmek istediğini bildirince sözleşmesi feshedilen Obi Mikel'e kaptan Jose Sosa'dan tepki geldi. Arjantinli futbolcunun Mikel'e “Bizim çocuğumuz yok mu! Herkes gibi biz de ailelerimiz için endişeleniyoruz. Biz profesyoneliz. Sözleşmemiz var. Özellikle bizim gibi tecrübeli oyunculara böyle bir dönemde gitmek yakışmaz” dediği öğrenildi.

Koronavirüs salgını yüzünden büyük tedirginlik yaşayan ve "İngiltere'ye ailemin yanına gitmek istiyorum" diyerek Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, sözleşmesi feshedildikten sonra Jose Sosa'yı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Mikel'in bu hareketinin perde arkasında ise Arjantinli yıldız ile yaşadığı tartışma olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Başakşehir karşılaşması öncesi sosyal medyadan "Futbol oynamak istemiyorum" açıklaması yapan Mikel, bu süreçte takımın kaptanı Sosa'nın tepkisini çekti.

Arjantinli yıldızın Mikel'e, "Bizim çocuğumuz yok mu! Herkes gibi biz de ailelerimiz için endişeleniyoruz. Ancak çözüm bu değil. Virüs tehlikesi dünyanın her yerinde var. Burada işimizi yapıyoruz, biz profesyoneliz. Sözleşmemiz var. Özellikle bizim gibi tecrübeli oyunculara böyle bir dönemde gitmek yakışmaz" dediği öğrenildi.

HEM YÖNETİMİN HEM DE TAKIMIN TAKDİRİNİ TOPLADI

Sosa'nın tepkisine takımdaki diğer arkadaşları da hak verirken, Mikel ise kararını değiştirmedi. Sonrasındaki süreçte Trabzonspor Yönetimi, yıldız oyuncuyla görüşüp karşılıklı fesih yoluyla sözleşmesini sonlandırdı. Sosa'nın bu konuşması ise hem yönetimin hem de diğer futbolcuların takdirini topladı.

EŞİ TRABZON'U TERK ETMİŞTİ

Aylar öncesinde Mikel'in eşi Olga Allegra, Trabzon'u beğenmeyip iki çocuğunu da yanına alarak şehirden ayrılmıştı. O süreçte Mikel'in eşinin İngiltere'ye çocuklarını okula yazdırmak için gittiği öne sürülse de, yıldız futbolcunun ailesi sonrasında geri dönmedi. Yazın yaşanan bu olayın ardından Nijeryalı futbolcunun da ayrılmak istediği iddia edilmişti. Mikel, yaklaşık 6 ay sonra corona virüsü gerekçesiyle Trabzon'dan gitti.

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