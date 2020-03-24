24 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un fiyatını belirledi! 30 milyon Euro’dan aşağıya satmayız...

Fırtına Sörloth'un fiyatını belirlendi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Bordo-Mavili Yönetim, gelecek sezon 6 milyon ’ya bonservisini alacağı ’u 30 milyon Euro’dan aşağıya satmayacak. Bir devi çıkar bu sezon fahiş bir fiyat teklif ederse Sörloth'u satabilir. Ancak yönetim yıldız oyuncuyu erken elden çıkarmayı düşünmüyor.

'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan 'un fiyatı belirlendi… Bordo-Mavili Yönetim 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra 'nın devlerine 30 milyon 'ya satmayı planlıyor. Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon Euro'ya alabiliyor.

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Bir Avrupa devi çıkar bu sezon fahiş bir fiyat teklif ederse Trabzonspor Sörloth'u satabilir. Ancak yönetim yıldız oyuncuyu erken elden çıkarmayı düşünmüyor.

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LİGDE 19 GOLÜ VAR

Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla lige 19 gole imza attı. Krallıkta ilk sırada yer alıyor.

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