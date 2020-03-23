Filip Novak inanıyor

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak futbolu özlediğini söyledi.

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak futbolu özlediğini söyledi. Koronavirüs sebebiyle evinden çıkmayan Çek futbolcu, Süper Lig start aldığında yeniden şampiyonluk hedefiyle kenetleneceklerini belirtti. 29 yaşındaki futbolcu, "Bu virüs geçecek ve hepimiz yine statlarda buluşacağız" diye konuştu.

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