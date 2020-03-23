23 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Filip Novak inanıyor

Filip Novak inanıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

'un sol beki Filip Novak futbolu özlediğini söyledi.

'un sol beki Filip Novak futbolu özlediğini söyledi. Koronavirüs sebebiyle evinden çıkmayan Çek futbolcu, Süper Lig start aldığında yeniden şampiyonluk hedefiyle kenetleneceklerini belirtti. 29 yaşındaki futbolcu, "Bu virüs geçecek ve hepimiz yine statlarda buluşacağız" diye konuştu.

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