22 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sörloth çok güçlü

Sörloth çok güçlü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

 Lig'de 19 golle krallık koltuğunda oturan Alexander Sörloth performansıyla göz kamaştırıyor.

Lig'de 19 golle krallık koltuğunda oturan Alexander Sörloth performansıyla göz kamaştırıyor. Karadeniz ekibinin rakipleri de Norveçli yıldızı öve öve bitiremiyor. 'un orta saha oyuncusu Marko Jevtovic şöyle konuştu: "Sörloth'a karşı oynamadım çünkü o zaman sakatlıktan yeni çıkmıştım. Adam ceza sahası içinde çok güçlü. Topu kovalıyor, ayakla atıyor, kafayla atıyor. Her pozisyonda gol atma yeteneğine sahip. Bize de golünü attı. Şu anda muhtemelen ligin en iyi oyuncusu. Bizim maçlar hariç onu izlemek büyük keyif"

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