22 Mart 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Sörloth çok güçlü
Süper Lig'de 19 golle krallık koltuğunda oturan Alexander Sörloth performansıyla göz kamaştırıyor.
Süper Lig'de 19 golle krallık koltuğunda oturan Alexander Sörloth performansıyla göz kamaştırıyor. Karadeniz ekibinin rakipleri de Norveçli yıldızı öve öve bitiremiyor. Konyaspor'un orta saha oyuncusu Marko Jevtovic şöyle konuştu: "Sörloth'a karşı oynamadım çünkü o zaman sakatlıktan yeni çıkmıştım. Adam ceza sahası içinde çok güçlü. Topu kovalıyor, ayakla atıyor, kafayla atıyor. Her pozisyonda gol atma yeteneğine sahip. Bize de golünü attı. Şu anda muhtemelen ligin en iyi oyuncusu. Bizim maçlar hariç onu izlemek büyük keyif"
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...