Ndiaye çok hırslı

Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den renklerine bağladığı Badou Ndiaye başlarda başarılı bir grafik sergilemişti.

Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den renklerine bağladığı Badou Ndiaye başlarda başarılı bir grafik sergilemişti. Son olarak Yeni Malatyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında sonradan giren Senegalli yıldız yeniden ilk 11 oyuncusu olmak için çabalıyor. Koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evde sürdüren 29 yaşındaki yıldız, futbola verilen arada formdan düşmek istemiyor. Fizyoterapistlerin verdiği egzersizlere harfiyen uyan Badou Ndiaye ayrıca ekstra çalışmalarla da kendini koronavirüs sonrası futbola hazırlıyor.

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