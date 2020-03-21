Rekortmen Sosa

Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'un oynadığı 26 maçın 24'ünde forma giyen Jose Sosa, takım kaptanlığının yanı sıra performansıyla da takıma önemli katkı veriyor.

Kenar yönetimlerin saha içindeki en büyük yardımcısı olan Arjantinli oyuncu, verdiği kilit ve isabetli paslarla takıma önemli katkı sağladı, 8 numaralı formayla da özdeşleşti. En iyi kilit pas veren oyuncular arasında ilk sırada yer alan yıldız, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve DG Sivasspor'dan Mert Yandış'ı geride bıraktı. Sosa 2.8, Visca ve Mert 2.7 kilit pas ortalamalarıyla tangocuyu takip etti. Başarılı oyuncu, forma giydiği 24 maçta ise bin 200 kez isabetli pasa imza attı. Pas ortalamasında ise yüzde 80'lik bir başarı yakaladı.

O ATINCA SORUN YOK

Fırtına, Sosa'nın gol attığı maçları ise kaybetmedi. Bu sezonla birlikte Karadeniz ekibinde 3. sezonunu geçiren Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de forma giydiği 78 maçta 11 gole imza attı. Trabzonspor'a ilk sezonda rakip fileleri boş geçen başarılı oyuncunun, geçtiğimiz sezon ve bu sezon gol attığı maçlarda bordo-mavililer yenilmedi.

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