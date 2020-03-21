Parmak'tan destek

Karadeniz devinin yıldız isimlerinden Abdulkadir Parmak, 'Evde Kal' çağrılarına destek verdi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Parmak, İnstagram hesabından, "Koronavirüs ile savaştığımız bugünlerde bizim sağlığımız için kendi sağlığını riske atan bütün sağlık personellerine minnettarım. Asla unutmayacağız" çağrısını paylaşarak destek verdi.

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