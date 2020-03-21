21 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Parmak'tan destek

Parmak'tan destek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Karadeniz devinin yıldız isimlerinden Abdulkadir , 'Evde Kal' çağrılarına destek verdi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

, İnstagram hesabından, "Koronavirüs ile savaştığımız bugünlerde bizim sağlığımız için kendi sağlığını riske atan bütün sağlık personellerine minnettarım. Asla unutmayacağız" çağrısını paylaşarak destek verdi.

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