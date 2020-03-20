20 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Çimşir'e tam destek

Çimşir'e tam destek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

Ünal Karaman'la yolların ayrılmasından sonra 'le yola devam eden bordo-mavili yönetim, 40 yaşındaki teknik adama her konuda destek veriyor.

Ünal Karaman'la yolların ayrılmasından sonra 'le yola devam eden bordo-mavili yönetim, 40 yaşındaki teknik adama her konuda destek veriyor. Lider olan bordo-mavili takımın ikinci yarıda ortaya koyduğu performanstan memnun olan yönetimin, genç hocaya, "Bu yola birlikte çıktık. Her konuda sana yardımcı olmak bizim görevimiz. Sana güvenimiz tam" dediği belirtildi.

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