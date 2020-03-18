Fransız basını duyurdu! Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e kanca

Süper Lig'de 26 hafta sonunda topladığı 53 puanla zirvede bulunan ve şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransa'da yayın yapan breakingnews.fr sitesi, Barcelona'nın Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür ile ilgilendiğini öne sürerken, Real Madrid'in de Alexander Sörloth için temasta bulunduğu iddialarına da yer verdi.

Süper Lig'de 26. hafta itibariyle liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un yıldızları Avrupa'da gündemi belirlemeye devam ediyor...

Sezon başında Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'den kiralık olarak Trabzonspor'a katılan ve bordo mavili kulübün çatısı altında gösterdiği performansla kendini izleyenlere hayran bırakan Sörloth için Fransız medyası, Real Madrid iddiasını güçlendirecek nitelikte bir haberi okuyucularına aktardı.

Breakingnews.fr adlı internet sitesinde yer verilen haberde; Trabzonspor'un bu sezonki yükselişinden bahsedilirken, 1. planda değeri artan futbolculara değinildi. Takımın yıldızı Sörloth'un, Real Madrid'in kıskacı altında olduğu belirtilirken, sürpriz bir transfer gerçeği de ortaya çıktı.

'ABDÜLKADİR ÖMÜR İLE BARCELONA'NIN İLGİLENMESİ TESADÜF MÜ?'

Öte yandan Abdülkadir Ömür'ün yetenekleri için de ayrıca bir paragraf yayınlandı. Yıldız futbolcu için yazılan satırlarda şu ifadelere yer verildi;

"Sörloth'un transferi bir kenara, "Türk Messi" olarak adlandırılan Abdülkadir Ömür var. Oldukça yetenekli, solak ve genç oyuncular sektöründe 10 numara pozisyonunda. Barcelona'nın son aylarda onunla ilgilenmesi tesadüf mü?"

ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

25 Haziran 1999 tarihinde Trabzon şehrinde dünyaya gelen süper yetenek, kariyerine Trabzonspor altyapısında başladı.



2014-15 sezonunda Trabzonspor altyapısından U16 takımına yükselen yıldız futbolcu, 2015-16 sezonunda Trabzonspor U17 takımına yükseldi.



Genç takımlarda gösterdiği yüksek performansla Trabzonspor yönetiminin de dikkatini çeken süper yetenek, 2015-16 sezonunda Trabzonspor A Takımı'na yükselmeyi başardı.

MİLLİ TAKIMLARDA OYNADI



Öte yandan Abdülkadir Ömür, Türk Milli Takımlarının hepsinde (U14, U15, U16, U17, U18, U19, U21, A Milli) forma giydi. A Milli formayla 4 resmi müsabakada rol alan futbolcu, henüz gol ve ya asistle buluşamadı.



Öte yandan Abdülkadir Ömür, bu sezon yaşadığı ağır sakatlığa karşın forma giydiği maçlardaki performansıyla da dikkat çekti. Yıldız futbolcu, bu sezon 11 karşılaşmada bordo mavili formayı sırtına geçirdi ve 1 gol 2 asist yapmayı başardı. 20'lik yetenek, 660 dakika sahada kaldı.

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