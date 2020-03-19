19 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Sörloth Trabzonspor'u sırtlıyor

Sörloth Trabzonspor'u sırtlıyor
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

’tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro’ya kiralanan 24 yaşındaki Sörloth, ’un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Norveçli forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15’inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri oldu ve krallık yarışında zirvede.

SON 4 MAÇTIR SUSKUN

Alexander Sörloth, 'de son 4 maçta rakip fileleri boş geçti ve 'a transfer olduğu günden bugüne kadar olan bölümde en uzun süre gol atamama serisiyle karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili takımın 'u 5-2, FK ve ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda gol atamadı. Sörloth, bordo-mavililerin 'u 3-1 yendiği erteleme maçında 39. dakikada sakatlanmıştı.

26 GOLE KATKI VERDİ

Sörloth, Süper Lig'de 19 golün 12'sini sol ayak, 1'ini sağ ayak ile atarken 6 golü ise kafa vuruşuyla kaydetti. Genç oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, 19 golü ise ceza sahası içinden kaydetti. Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli, ekibinin attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi.

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