Sörloth Trabzonspor'u sırtlıyor
Crystal Palace’tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro’ya kiralanan 24 yaşındaki Sörloth, Trabzonspor’un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Norveçli forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15’inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri oldu ve krallık yarışında zirvede.
SON 4 MAÇTIR SUSKUN
Alexander Sörloth, Süper Lig'de son 4 maçta rakip fileleri boş geçti ve Trabzonspor'a transfer olduğu günden bugüne kadar olan bölümde en uzun süre gol atamama serisiyle karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili takımın Çaykur Rizespor'u 5-2, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda gol atamadı. Sörloth, bordo-mavililerin Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği erteleme maçında 39. dakikada sakatlanmıştı.
26 GOLE KATKI VERDİ
Sörloth, Süper Lig'de 19 golün 12'sini sol ayak, 1'ini sağ ayak ile atarken 6 golü ise kafa vuruşuyla kaydetti. Genç oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, 19 golü ise ceza sahası içinden kaydetti. Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi.
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