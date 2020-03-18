18 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor taktik çalıştı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020

, ’in 27’nci haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de 'nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.

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