15 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Motive olmak zor

Ahmet Ağaoğlu: Motive olmak zor
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

Başkanı , maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Maçların seyircisiz oynanmasını yorumlayan Ağaoğlu, "Oyuncularımla konuştum, bu durumdan hoşnut değiller. Motive olmanın güç olduğunu söylediler. Hepimiz için yeni bir tecrübe olacak" ifadelerini kullandı.

'de tüm maçlar yeni tip salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Başkanı , mücadelesi öncesinde yaşanan süreci değerlendirdi.

Oyuncularıyla konuştuğunu dile getiren Ağaoğlu, "Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayım. Çok önemli bir maç ama tek bir seyirci yok. Oyuncularla da konuştum, hiçbiri bu durumdan hoşnut değil. Motive olmak güç. Oyuncular da bunu söylüyorlar. Hepimiz için yeni bir tecrübe olacak." dedi.

Rakipleri Başakşehir'in taraftarsız oynamaya alışık olduğunu belirten Karadeniz ekibinin Başkanı, "Başakşehir için bir problem yaratacağını düşünmüyorum, onlar az seyircili veya seyircisiz ortamlarda oynamaya alışkın bir takım. İnşallah 3 puanla ayrılıp, yolumuza devam edebileceğimiz kadar devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta liglere devam edilecek mi onda da bir belirsizlik var biliyorsunuz. Kendimizi 41 bin taraftara hazırladığımız bir maçtı, şimdi ondan mahrumuz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'dan koronavirüs uyarısı haberin devamı

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