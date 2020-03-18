18 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e olay gönderme!

Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e olay gönderme!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Başkanı , Karadeniz Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'in 26. haftasında oynanan Başakşehir maçının ardından maskeyle basın toplantısı düzenlediği için eleştirilen Ağaoğlu, Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını 'samimiyetsiz' bulduğunu söyledi.

"Biz 'ligler ertelensin, ertelenmesin veya seyircisiz oynansın' diye bir şey demedik. Biz en başından beri, 'Devletimizin aldığı her türlü kararın arkasındayız' dedik. Devletimiz de seyircisiz oynama kararı vermiş. Ve aynı zaman da önlemlerinizi de alın demiştir. Ben de o gün maçtan sonra, önlemler dahilinde maske taktım. Maske korunmak için değil, sende olan bir hastalığı bulaştırmamak içindir"

NEDEN MASKE KULLANDIĞINI AÇIKLADI

"O gün 20 tane mikrofona konuştum. Röportaj alanına gelirken maskemi taktım. Belki bende de koronavirüs var. Kimde olup olmadığını şuan için bilemiyoruz. Benim amacım orada medya mensuplarını korumaktı. Mesela geçtiğimiz haftalarda NBA oyuncusu tüm mikrofonları mıncıkladı. Sonra testi pozitif çıktı. Ama benim vicdanım rahat. Mikrofonlara konuşurken, maske kullandım"

MUSTAFA CENGİZ'E GÖNDERME!

"Bir de şu var; bir kulüp başkanı çıkıyor, 'Tüm stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir' diyor. Sonrasında seyircisiz kararı çıkınca, 'Maçlar ertelenmeli' açıklaması yapıyor. Bu açıklamayı yapanları samimi bulmuyorum. Eğer en başından, 'Ligler ertelenmeli. Devletin aldığı karara saygı duyarız" deseydi o zaman samimi bulurdum. Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygı duymak zorundayız"

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