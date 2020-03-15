Trabzonspor'dan koronavirüs uyarısı
Trabzonspor'un kulüp binasında önceki gün dünyayı etkileyen koronavirüsle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Teknik heyet, futbolculara ve kulüp çalışanlarına koronavirüs ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bordo-mavili oyuncular şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın da yer aldığı toplantıda uzmanlar, Trabzonsporlu oyunculara "Sizler burada güvendesiniz. Ailelerinize de bunları iletin. Herkesi doğru ve net şekilde bilgilendirin. Şehri ve ülkeyi kesinlikle terk etmeyin. Milli maç arasında hepiniz Trabzon'da kalın. Bizimle sürekli iletişim halinde olun. Bir sıkıntı olmayacak" ifadelerini kullandılar.
HOSSEINI VE AİLESİ GÜVENDE
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri de İran. Durum böyle olunca gözler Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini'ye çevrildi. Başarılı stoper ve ailesinden kimsenin 1 aydır İran'a gitmediği belirtildi. Hosseini telefonla sık sık İran'daki tanıdıklarıyla görüşüyor.
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