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Trabzonspor Medipol Başakşehir maçına hazır
Giriş Tarihi: 14.03.2020
Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalıştı.
Takım, bu antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Öte yandan, antrenmanın ardından genç oyuncu Erce Kardeşler için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı doğum günü kutlaması yapıldı.
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