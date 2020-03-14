14 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçına hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2020

, 'de sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'ndeki antrenmanda taktik çalıştı.

Takım, bu antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Öte yandan, antrenmanın ardından genç oyuncu Erce Kardeşler için Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı doğum günü kutlaması yapıldı.

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