Trabzonspor'a Caleb Ekuban piyangosu! 10 milyon Euro...

Süper Lig'de 26 hafta sonunda 53 puanla zirvede yer alarak şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor'da Caleb Ekuban ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla göz dolduran, bu sezon ise yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ancak oynadığı dönemde etkili bir performans sergileyen Ganalı forvete İskoçya'dan talip var. Gana basınında çıkan haberlere göre, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'ın Ekuban'ın transfer etmek istediği ve 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı öne sürüldü.

Trabzonspor'da sürpriz gelişme... Geçtiğimiz sezon Leeds United'dan kiralanan ve performansının beğenilmesinin ardından bonservisi alınan Caleb Ekuban için İskoç devi Glasgow Rangers atağa geçti.

Gana medyasında yer alan bilgilere göre İtalyan asıllı Ganalı yıldız için şu anda İskoç ekibin teknik direktörlüğünü üstlenen Steven Gerrard, bizzat harekete geçti.

DEV BONSERVİSİ DUYURDULAR!

Öte yandan Ekuban için Rangers'ın planı da belli oldu... Şu anda mevcut kadroda bulunan Jermain Defoe'nin sakatlığı ve Alfredo Morelos'un takımdan olası ayrılığını düşünerek bu transfer için planlarını belirleyen Rangers yetkilileri, Trabzonspor'a yıldız isim için 10 milyon Euro gibi bir rakam önermeyi düşünüyor.

Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

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