17 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzon yerel basınından sert eleştiri! "Bu MHK karantinalık"

Bu MHK tam karantinalık
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020

'in 26. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken maçın hakemi ve VAR'da görevli olan 'a büyük eleştiriler vardı. Trabzon yerel gazeteleri, "Futbola yuvalanan virüsleri temizlemek şart oldu. Bu tam karantinalık" diye yazdı.

'un Başakşehir maçında verilmeyen mutlak penaltısı ve maçın 1-1 sona ermesinden sonra yerel basın ve karşılaşmanın hakemlerini hedef tahtasına koydu. Orta ve VAR hakemi Mete Kalvakan'ı eleştiren haberlerde çok sert ifadelere yer verildi.

İŞTE BAŞLIKLAR:

Sonnokta: "Bu MHK tam karantinalık", "Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu."

Günebakış: "Gümüşdağ'ın hakemleri!", "Trabzonspor'a Halis Özkahya'nın ardından bir darbe de Fırat Aydınus'tan geldi."

Taka: "Adınız da VAR'ınız da batsın!", "Trabzon'un geçen hafta nizami golü verilmedi. Bu hafta da net penaltısı es geçildi. Talimatları yerine getirdiler."

Karadeniz: "Ne Fırat ne Drakula Mete bizi bu yoldan döndüremeyecek", "Önemli 2 puan bıraktık ancak avantaj yine bizde... Başaracağız."

'İSTİFA ET ZEKERİYA ALP'

Trabzonspor taraftarları, son zamanlarda aleyhlerine yapılan hakem hatalarının çoğalması sonucu MHK Başkanı 'e tepki gösterdi. Bordo-mavililer, sosyal medyadan "İstifa et Zekeriya Alp" şeklinde başlık açarak Alp ve yönetiminin görevi bırakması için mesaj yağdırdılar.

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