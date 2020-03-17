Trabzon yerel basınından sert eleştiri! "Bu MHK karantinalık"
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken maçın hakemi Fırat Aydınus ve VAR'da görevli olan Mete Kalkavan'a büyük eleştiriler vardı. Trabzon yerel gazeteleri, "Futbola yuvalanan virüsleri temizlemek şart oldu. Bu MHK tam karantinalık" diye yazdı.
Trabzonspor'un Başakşehir maçında verilmeyen mutlak penaltısı ve maçın 1-1 sona ermesinden sonra yerel basın MHK ve karşılaşmanın hakemlerini hedef tahtasına koydu. Orta hakem Fırat Aydınus ve VAR hakemi Mete Kalvakan'ı eleştiren haberlerde çok sert ifadelere yer verildi.
İŞTE BAŞLIKLAR:
Sonnokta: "Bu MHK tam karantinalık", "Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu."
Günebakış: "Gümüşdağ'ın hakemleri!", "Trabzonspor'a Halis Özkahya'nın ardından bir darbe de Fırat Aydınus'tan geldi."
Taka: "Adınız da VAR'ınız da batsın!", "Trabzon'un geçen hafta nizami golü verilmedi. Bu hafta da net penaltısı es geçildi. Talimatları yerine getirdiler."
Karadeniz: "Ne Fırat ne Drakula Mete bizi bu yoldan döndüremeyecek", "Önemli 2 puan bıraktık ancak avantaj yine bizde... Başaracağız."
'İSTİFA ET ZEKERİYA ALP'
Trabzonspor taraftarları, son zamanlarda aleyhlerine yapılan hakem hatalarının çoğalması sonucu MHK Başkanı Zekeriya Alp'e tepki gösterdi. Bordo-mavililer, sosyal medyadan "İstifa et Zekeriya Alp" şeklinde başlık açarak Alp ve yönetiminin görevi bırakması için mesaj yağdırdılar.
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